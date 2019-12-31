Murat Boz kimdir, kaç yaşındadır?

Ünlü popçı Murat Boz uzun zamandır O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmaktadır. Genç popçı aynı zamanda müzik ve oyunculuk kariyerini de sürdürmektedir. Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile yakın zamanda ayrılmıştır. İşte Murat Boz ile ilgili gelişmeler...

Murat Boz, 7 Mart 1980’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 1999’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı “Aşkı Bulamam Ben” single’ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum’u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan “Maximum”, “Uçurum”, “Para Yok”, “Özledim”, “Sallana Sallana” ve “Adını Bilen Yazsın” şarkıları Türkiye Resmî Listesi’nde ilk beş başarısı gösterirken “Geri Dönüş Olsa”, “Kalamam Arkadaş” ve “Janti” ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014’ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Murat Boz, 7 Mart 1980’de Türkiye’nin Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra annesi, Boz’u müzik yarışmalarına yönlendirdi ve güzel sanatlar lisesine gitmesi için hazırladı.

Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. Okulda, piyano ve keman dersleri aldı.1998’de Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması’nın birincisi oldu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Caz Vokal bölümüne katıldı. Bu okulu tamamladıktan sonra ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na başladı.

Boz, 2000’li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.

Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan’ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil’in Nil FM (2004) albümünde yer alan “Bronzlaşmak” şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi’nin Bir (2005) albümündeki “Yalan” şarkısında gruba eşlik etti.

Murat Boz, Nil Karaibrahimgil tarafından yazılıp bestelenen “Aşkı Bulamam Ben” şarkısını Temmuz 2006’da single olarak yayımlayarak çıkışını yaptı. Şarkıya, Süleyman Yüksel tarafından yönetilen bir klip eşlik etti. Ekim 2006’da şarkıcının ilk stüdyo albümünü tamamladığı öğrenildi. 2007 yılının başında Murat Boz’un stüdyo albümü olan Maximum, Stardium etiketiyle satışa sunuldu.

Tarkan, Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli gibi isimler albümde kendisine destek oldu. Albümdeki şarkılardan “Maximum” ve “Püf”e klip çekildi. Bu iki şarkıdan ilki Billboard Türkçe Top 20’de üç numaraya kadar ilerlerken, ikincisinin klibi ise Türkiye’yi, Eurovision Şarkı Yarışması’nın hayran organizasyonu olan OGAE Video Yarışması’nda temsil ederek üçüncü oldu. Boz, 2007 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nden, İstanbul FM Altın Ödülleri’nden ve Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı kategorisinde ödül aldı.

Temmuz 2008’de, şarkıcının ilk extended play albümü olan Uçurum, Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Soner Sarıkabadayı tarafından yazılıp bestelenen ve Suat Aydoğan tarafından düzenlenen EP ile aynı adı taşıyan şarkı, Billboard Türkçe Top 20’de beş numaraya kadar yükseldi.

Murat Boz, 2008’in yaz aylarında, ikinci stüdyo albümünün hazırlıklarının sürdüğünden bahsetti. Şans adı verilen ikinci Murat Boz stüdyo albümü, Şubat 2009’da Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle satışa sunuldu ve yayımlandığı yılın ilk altı ayında 17.000 kopya sattı ve daha sonraları İstanbul FM tarafından dağıtılan ödüllerden En İyi Erkek Sanatçı Albümü kategorisinde ödül aldı.

Albüm çıkmadan önce klibiyle birlikte yayımlanan “Para Yok” şarkısı, “Uçurum” şarkısı gibi Billboard Türkçe Top 20’de beş numaraya kadar ilerledi.”Para Yok”tan sonra, sırasıyla “Özledim”, “Her Şeyi Yak”, “Sallana Sallana”, “Gümbür Gümbür”, “İki Medeni İnsan” ve “Buralardan Giderim” şarkılarına da klip çekildi. “Özledim” ve “Sallana Sallana”, Billboard Türkçe Top 20’de ilk beş içinde yer aldı.

Murat Boz, “İki Medeni İnsan”ın klibi için, şarkının söz yazarı ve bestecisi Soner Sarıkabadayı ile düet yaparak şarkının yeni bir sürümünü oluşturdu ve bu sürümü dijital ortamda single olarak satışa sundu.Düet, 2011 Kral Müzik Ödülleri’nde En İyi Düet kategorisinde aday gösterildi; ancak ödülün sahibi Mustafa Ceceli ile Elvan Günaydın iş birliğindeki “Eksik” adlı şarkı oldu.

Boz, Soner Sarıkabadayı tarafından yazılıp bestelenen “Hayat Sana Güzel” şarkısını Nisan 2010’da single olarak satışa sundu.

Şarkı, yeni bir vokalist aramak için düzenlenen aynı adlı kampanyanın tanıtım şarkısı olarak kullanıldı. Ayrıca single çalışması içinde yer alan remikslerden biri, 2011 Kral Müzik Ödülleri’nde En İyi Remix Şarkı kategorisinde aday gösterildi ancak ödülü alamadı.

2011-15: Aşklarım Büyük Benden ve Hadi İnşallah

Murat Boz, üçüncü albümünün ilk olarak 2010 yılının yaz aylarında çıkabileceğini ifade etti. Aynı yılın sonlarında yeni albümünün hazırlıklarının Londra’da sürdürüldüğü öğrenildi. Nisan 2011’de, albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı dijital ortamda single olarak yayımlandı ve şarkıya, Burak Ertaş tarafından çekilen bir klip eşlik etti.

Mayıs 2011’e gelindiğinde, üçüncü Murat Boz stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden, Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle satışa sunuldu. 35.000 kopya satan bu albüm; Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen ödüllerden En Has Albüm dalında ödül alırken, Siyaset Dergisi tarafından düzenlenen ödüllerde ise En İyi Albüm dalında aday gösterilmesine karşın ödülü alamadı.

Albümün ilk klibinden sonra sırasıyla “Hayat Öpücüğü”, “Geri Dönüş Olsa”, “Kalamam Arkadaş”, “Bulmaca” ve “Soyadımsın” şarkılarına çekilen klipler de yayınlandı. Bunlardan “Geri Dönüş Olsa” ve “Kalamam Arkadaş”, Nielsen’in hazırladığı Türkiye resmî listesinde zirveye oturdu. 2012 yılında Boz, Altın Kelebek Ödülleri’nden En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti ödülünü, Kral Müzik Ödülleri’nden En İyi Erkek Sanatçı ödülünü kazandı.

Şarkıcı, 14 Ağustos 2012’de ilk remiks albümü olan Dance Mix’i Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayımladı. Albümde, ikinci ve üçüncü stüdyo albümlerinde yer alan bazı şarkıların remikslerinin yanında, Ozan Doğulu’nun 2011 çıkışlı 130 Bpm Allegro albümünde kendisinin seslendirdiği “Yazmışsa Bozmak Olmaz”ı da şarkı listesine ekledi. Albümde yer alan “Özledim” ve “Geri Dönüş Olsa” şarkılarının remikslerine klip çekilirken, “Geri Dönüş Olsa” remiksi 2013 Türkiye Müzik Ödülleri’nden En İyi Remix dalında ödül kazandı.

Albümün yayınlandığı aynı gün, 10 Ekim 2008 tarihinde Almanya’nın Bavyera eyaletinin Passau şehrinde evlendiği Eliz Sakuçoğlu ile, Türkiye’nin Diyarbakır ilinin Hazro ilçesinde anlaşmalı olarak boşandı. 2013 yılında, Oğuz Berkay Fidan’ın çıkış şarkısı “Olmuyor”da düet şarkıcısı olarak yer aldı ve kendisine ait “Vazgeçmem” şarkısını tanıtarak Doğan Music Company etiketiyle atışa sundu.Temmuz 2013’te, yeni albümünün üzerinde çalıştığını duyurdu. Nisan 2014’te Gülşen’e “İltimas” şarkısında eşlik etti.Temmuz 2014’te, sekiz yıllık sevgili Eliz Sakuçoğlu’ndan ayrıldı.

2016-günümüz: Kardeşim Benim, Janti ve Dönerse Senindir

Ocak 2016’da başrollerini Burak Özçivit ve Aslı Enver’le paylaştığı Kardeşim Benim filmi vizyona girdi. Nisan’da dördüncü stüdyo albümü olan Janti’yi DMC aracılığıyla yayımladı. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı Türkiye’de bir numara olurken ikinci klip “Adını Bilen Yazsın” iki numaraya kadar yükseldi. Aralık’ta İrem Sak ve Yasemin Allen ile başrolünü paylaştığı Dönerse Senindir filmi vizyona girdi.

Ocak 2017’de Murat Boz, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda oyunun evet olacağını açıkladı. Daha sonra Ozan Doğulu’nun 130 Bpm Forte albümünde yer alan “Hey” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu şarkı’nın video klibi Şubat 2018’de yayınlandı. Aynı yıl içinde, Türkiye’de Cornetto’nun 2018 reklamlarının yüzü seçilen Boz, Mayıs 2018’de şirketin yıllık şarkısı olarak “Geç Olmadan”‘ı piyasaya sürdü.

2019 yılında Boz, Öldür Beni Sevgilim komedi filminde oynadı. 1 Mart 2019’da yayınlanan film, ticari olarak başarılı değildi ve 2019 Haziran’ın itibaren 2019’da Türkiye’nin en çok izlenen onuncu filmi oldu. Filmin müziğinden çıkan ana şarkının müzik videosu Şubat 2019’da yayınlandı. Temmuz 2019’da, Boz’un altıncı single’ı “Aşk Bu” DMC tarafından yayımladı. Fikri Karayel tarafından yazılmış ve Ozan Çolakoğlu tarafından düzenlenen şarkı, Şile’de kaydedilmiş bir müzik videosu ile birlikte yayınlandı. Milliyet’ten Mayk Şişman, single’ı “özellikle nakarat sonrası melodisiyle yılın en dikkat çeken şarkılarından biri” olarak nitelendirdi.