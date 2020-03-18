Murat Boz önce çıkın dedi sonra düzeltme videosu çekti

Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Corona virüsü salgını nedeniyle bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına rağmen Boz, "Hava güzel, evden çıkın" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Tepkilerden sonra ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp, neredeyse tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Corona virüsü, Türkiye’de görüldükten sonra önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı ‘zorunlu olmadıkça evden çıkmayın’ çağrısında bulundu.

Murat Boz ise Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ile tartışma konusu oldu.

Ünlü şarkıcı, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim hava bugün İstanbul’da güzel, güneşli. Tavsiyem çıkın evde durmayın, açık havada oksijeninizi alın, sporunuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok, bu zor günleri de milletçe ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek.” dedi.

Boz yaptığı paylaşımın tepki çekmesi üzerine önce paylaşımını sildi ardından da evinin çevresinde güvenli bir şekilde dolaştığını söyledi.