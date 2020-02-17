Murat Boz’a şaşırtan soru! “Çıplak mısın”

Şarkıcı Murat Boz bir radyo programına katıldı. Boz'a sunucunun "Üzerinde ne var çıplak mısın" demesi gündem oldu.

Murat Boz Best FM'de yayınlanan programa katılarak, canlı yayında konuştu. Televizyon ve sinema kariyerinde yaptığı çalışmaların, hayranları tarafından “müziği bıraktı” şeklinde yorumlandığını söyleyen Murat Boz, 14 yılda 5 albüm yaptım. 11 single çıkardım. Hiç boş durmamışım ki” dedi.

ŞAŞIRTAN DİYALOG

Program sunucu ve Murat Boz, arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sunucunun “Murat şu anda üstünde ne var, çıplak mısın” sorusu üzerine kahkaha atan Murat Boz, “Bu klipte, Gülşen Aybaba beni soydu” dedi.

