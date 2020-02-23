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Murat Boz’dan ‘Çıplaklık’ açıklaması
Murat Boz’dan ‘Çıplaklık’ açıklaması
Şarkıcı Murat Boz, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan 'Evinde sürekli olarak üstü çıplak bir şekilde dolaşıyor' şeklindeki iddiaya yanıt verdi.
Magazin 23 Şubat 2020 - 13:59

O Ses Türkiye programını bitirdikten sonra gündelik hayatına geri dönen Murat Boz’un adı şimdilerde geçen yıl ekim ayında ayrıldığı Aslı Enver ile anılıyor. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkaran ikili bu hareketleriyle birbirlerine asla dönmeyeceklerini göstermiş oldu.

Murat Boz, kendisine biten aşkıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken hakkında ortaya atılan ‘Evinde üstü çıplak dolaşıyor’ iddiasına hemen yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir magazin programında kendisine yöneltilen iddialara açıklık getiren Boz şunları yazdı:

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