Murat Boz’dan çok konuşulacak itiraf

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Soner Ilgın, söylediği 'Bir Telefon' şarkısıyla ilgili kız arkadaşıyla yaşadıklarını anlatınca Murat Boz'dan şaşırtıcı bir itiraf geldi.

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Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ün jüri üyeliğini üstlendiği O Ses Türkiye, 16 Aralık Pazar akşamı 22. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacı Soner Ilgın performansıyla jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ü döndürmeyi başardı.

MURAT BOZ İTİRAF ETTİ

Yarışmacı sahnede Hakan Altun’un ‘Bir Telefon’ isimli şarkısı seslendirdi. Seslendirdiği şarkıdan sonra yarışmacı Soner Ilgın’ın kız arkadaşıyla ilgili bir anısını anlattı. Yarışmacının anısına karşılık olarak Murat Boz’dan da olay bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de bir dönem çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini itiraf etti.

