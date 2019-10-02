Murat Boz’dan ‘Hayırlı olsun’ pozu

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden O Ses Türkiye programı kulisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız gün O Ses Türkiye jürisinin yeni sezon kadrosunu açıklamış ve programın sevenleri yeni sezonda da Ilıcalı’nın aynı jüri üyeleri ile devam kararı aldığını görmüştü.

BOZ’DAN İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı’nın yaptığı yeni sezon açıklamasının ardından programda uzun bir süredir jüri koltuğunda oturan Murat Boz’dan ilk paylaşım geldi. Çekimlerin başladığının müjdesini kuliste çekilmiş bir karesini paylaşarak veren Boz şu satırları yazdı: “Yeni Sezon ilk kulis öz çekimimiz hayırlı olsun”