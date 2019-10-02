Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Murat Boz’dan ‘Hayırlı olsun’ pozu
Murat Boz’dan ‘Hayırlı olsun’ pozu
Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden O Ses Türkiye programı kulisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 2 Ekim 2019 - 09:24

Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız gün O Ses Türkiye jürisinin yeni sezon kadrosunu açıklamış ve programın sevenleri yeni sezonda da Ilıcalı’nın aynı jüri üyeleri ile devam kararı aldığını görmüştü.

BOZ’DAN İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı’nın yaptığı yeni sezon açıklamasının ardından programda uzun bir süredir jüri koltuğunda oturan Murat Boz’dan ilk paylaşım geldi. Çekimlerin başladığının müjdesini kuliste çekilmiş bir karesini paylaşarak veren Boz şu satırları yazdı: “Yeni Sezon ilk kulis öz çekimimiz hayırlı olsun”

İLGİLİ HABERO Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri kim?