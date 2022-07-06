Murat Boz’dan Tuba Büyüküstün’e doğum günü kutlaması

Şarkıcı Murat Boz, daha önce aşk yaşadığı konuşulan ancak haklarında çıkan iddiaları yalanlayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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28 Temmuz’da Netflix’te yayına girecek olan ‘Another Self’ dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’un aşk yaşadığı iddia edilmiş, Büyüküstün, aşk haberleriyle ilgili “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasını yapmıştı.

İddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün, dün 40 yaşına bastı. Murat Boz da oyuncunun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

“İYİ Kİ DOĞDUN TUBİ”

Boz, Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu’nun aynı karede olduğu fotoğrafı “İyi ki doğdun Tubi…” notuyla paylaştı.

Tuba Büyüküstün de Murat Boz’a, “Teşekkür ederim…” yanıtını verdi ve mesajına beyaz kalp emojisi ekledi.

SON BİRLİKTELİKLERİ

Murat Boz, 4 yıllık aşkı Aslı Enver’den geçen yıl ayrılmıştı.



Tuba Büyüküstün de şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020’de bitirmişti.

Büyüküstün, 2011’de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’tan da 2017’de boşanmıştı. Büyüküstün’ün bu evliliğinden 9 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.

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