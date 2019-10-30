Murat Boz’un abisi Ali Boz, gelen tepkiler yüzünden mesajını sildi

Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin yine ayrıldığı dedikoduları magazin gündemine bomba gibi oturdu. İkilinin bir haftadır konuşmadığı ve Aslı Enver’in kendi evinde kaldığı iddia ediliyor. Üzerine bir de güzel oyuncunun tatile çıkması, çiftin ayrılık eşiğinde olduğu iddialarını güçlendirdi.

Murat Boz’un abisi ve aynı zamanda menajeri olan Ali Boz ise sosyal medya üzerinden, çiftin ayrılık dedikoduları hakkında yorum yapan kullanıcılara “Hayatta başka derdiniz yok mu? İki kitap okuyun!” şeklinde sert bir cevap verdi. Murat ve Aslı hayranları ise ünlü isme, “Sıkışınca kitap okuyun. Okumadığımızı nereden biliyorsunuz? Aslı-Murat hayranları olarak biz bunları haketmedik” diyerek çıkışta bulundu. Gelen tepkilerin devamında ise Boz, kendi yorumunu sildi.

AYRILIK SEBEBİ EVLİLİK

Çift hakkındaki bir başka dedikodu da Aslı Enver’in evlenmek istemesi ve Murat Boz’un nikah masasına oturmayı düşünmemesi olduğu söylendi. Çift henüz bir açıklama yapmadı.