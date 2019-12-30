Murat Cemcir kimdir? Murat Cemcir kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Kural ile çektiği komedi film ve dizileri ile adından söz ettiren Murat Cemcir bu akşam MasterChef'e konuk oluyor. Gürcü asıllı olan Murat Cemcir 30 Kasım 1976'da dünyaya geldi. Peki Murat Cemcir kimdir?

Rol aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterler sonrası büyük bir hayran kitlesi oluşan Murat Cemcir projelerde genellikle Ahmet Kural’la birlikte rol alıyor. İşte Murat Cemcir’in merak edilenleri…

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaşmıştır.

Gürcü kökenlidir.Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.

Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen “Çalgı Çengi”, Düğün Dernek filmleri ve İşler Güçlerde Ahmet Kural ile başrol oynamıştır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur. 2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynamıştır.