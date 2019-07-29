Murat Cemcir rolü için yaptı!

Son dönemde oyunculuğu kadar yapımcılığı ile de Türk sinemasında önemli işlere imza atan Murat Cemcir, önceki gün kız kardeşi Nagehan Cemcir ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat ağacı’ filminde canlandırdığı karakter ile uluslararası bir çok festivalde ödüle layık görülen Cemcir son olarak yapımcı kimliği ile Güney Kore’ye giderek önemli toplantılarda bulundu. Alışveriş turu sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve kardeşi Nagehan ile birlikte objektiflere poz veren Cemcir, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

ROLÜ İÇİN 20 KİLO ZAYIFLADI

Yaz aylarını yoğun tempoda çalışarak geçiren Murat Cemcir “Baba Parası” filmindeki rolü için 20 kilo zayıfladığını belirtti. Oldukça fit ve sağlıklı görünen Cemcir, profesyonel kick boks eğitimi alarak formda kaldığını söyledi. Bu yoğun tempoda tatil planı olup olmadığını soran gazetecilere, Necati Kocabay ile birlikte yapımcı olarak 2 film birden çektiklerini ve projeler tamamlandıktan sonra ekipçe bir tatil planladıklarını dile getirdi.