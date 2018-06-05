Murat Cemcir ve Doğu Demirkol, bu kez de Zuhal Olcay’ın önüne geçti!

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Geride bıraktığımız haftalarda Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin gösterimi için Cannes’a giden oyunculardan Doğu Demirkol ve Murat Cemcir kırmızı halı çekimlerinde verdikleri pozlarla olay olmuştu. Çekilen karelerdeki görüntülerde Demirkol ve Cemcir’in filmdeki kadın oyuncuların önüne geçtiği ve onların görünmesini engelledikleri yönünde haberler çıkmıştı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel mesaj yayınlanırken Doğu Demirkol ve Murat Cemcir bu olayı yaptıkları esprili paylaşımlarla geçiştirdi. Konu kapanmaya yüz tutmuşken, benzer bir paylaşım da bu defa oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’dan geldi. Yoğun bir şekilde eleştirilen iki isimle bir araya gelen Olcay, eleştirilere konu olan olayın bir mizansenini yaparak adeta yaşananlarla dalga geçti ve böyle bir şeyin gerçek olamayacağının bir kez daha altını çizmiş oldu.