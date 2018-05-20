Murat Cemcir’den olay poz… Bennu Yıldırımlar’ı böyle engelledi!

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Kadrosunda yer aldığı filmin Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen dünya prömiyerine katılan Murat Cemcir, takım kıyafetler içerisinde son derece şık bir görüntü sergilerken, poz verirken takındığı tavırsa deyim yerindeyse bir çuval inciri berbat etmesine neden oldu.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte kalabalık basın ordusunun karşısına çıkan Cemcir, etkileyici bir poz vermek adına kendince en doğru duruşu sergilerken arkasında kalan kadın meslektaşı Bennu Yıldırımlar’ın hali pek de iyi görünmüyordu. Ardı ardına çekilen pozlarda Yıldırımlar’ın kadraja girebilmek adına verdiği uğraş yüzünden net bir şekilde seçilirken, Cemcir’in bilerek ya da bilmeyerek takındığı bu tavır onun sosyal medyada büyük eleştiriler almasına neden oldu.