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Murat Cemcir’den Sıla ve Ahmet Kural üzerine ilk paylaşım!
Murat Cemcir’den Sıla ve Ahmet Kural üzerine ilk paylaşım!
Günlerdir gündemden düşmeyen Ahmet Kural ve Sıla arasındaki kavgaya nasıl bir yorum yapacağı merak edilen Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.
Magazin 6 Kasım 2018 - 09:18

Sıla Gençoğlu, 29 Ekim gecesi sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Ünlü oyuncu, şarkıcı sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Olayın duyulmasında sonra sosyal medyada Sıla’ya destek mesajları yağarken, Ahmet Kural’ın yakın arkadaşı Murat Cemcir’in konuya ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyordu. Uzun süre sessiz kalan Cemcir, Ahmet Kural’ın yaptığı açıklamayı kendi twitter hesabından paylaştı.

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