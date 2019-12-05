Murat Dalkılıç 7 kez burun ameliyatı olduğunu söyledi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programda, kendiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. 7 kez estetik ameliyatı olduğunu söyleyen Dalkılıç, unutamadığı konserini, yaptırdığı dövmeyi anlattı. Popçuya estetik yaptırıp yaptırmadığı sorulduğunda ilginç bir cevap verdi. “Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu” diye itirafta bulunan Dalkılıç “Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum” dedi.

Kolundaki ‘Dalkılıç’ yazılı dövme hakkında ise “Benim için özel bir anlamı var. Rahmetli dedem hep ‘Oğlum adınıza sahip çıkın' derdi. Dedem de benim hayatımda çok özel bir insandı. Onu kaybettikten sonra ‘Dalkılıç' dövmesini yaptırdım. ‘Artık yeter, dövmeyi kapatalım ya da değiştirelim' diyenler oldu. Ben hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum” diye konuştu.

Dalkılıç unutamadığı konserini ise şöyle anlattı: “Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık. Dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon… Ben sahneye çıkacağım içeride 7 bin kişi falan var. Asansörle sahneye çıktım, kendimi ortaya bir attım baktım 20 kişi var. ‘Biraz önce 7 bin kişi vardı. 15 dakikada ne zaman dağıldınız, kimden nasıl kaçıyorsunuz?' O anları unutamam. Turne bitti Türkiye'ye döndük. ‘İnanılmaz bir festival performansı, Murat Dalkılıç'tan Ozan Doğulu'dan' diye haberler yaptırdık. Bu tarz olaylar başımıza gelebiliyor.”