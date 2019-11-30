Murat Dalkılıç baba olmak istiyor

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Eser Yenenler Show'un bu haftaki konuğu oldu. Yeni albümünden bahseden ve şarkılar söyleyen Dalkılıç, sosyal medyadan gelen soruları da cevaplandırdı.

Eser Yenenler'in baba olmasıyla ilgili de konuşan şarkıcı, “Eser, gözümüzün önünde baba oldu. O çocuğun gelmesi hepimizin hayatında bakış açılarını değiştirdi. Ben de o duygular için elimden geleni yapacağım. Ben de o duyguları yaşamak istiyorum” dedi.

“SEN BİTTİN, SEN NE YAPTIN?”

Bu açıklama üzerine Eser Yenenler, Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Dalkılıç, bu isteği kırmadı ve sevgilisinin kendisine “Bebek, sen bittin, sen ne yaptın?” mesajını gönderdiğini söyledi.