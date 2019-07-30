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Murat Dalkılıç: Bütün arkadaşlarımın çocukları var
Murat Dalkılıç: Bütün arkadaşlarımın çocukları var
Çeşme'de sahne alan şarkıcı Murat Dalkılıç'tan babalık açıklaması geldi.
Magazin 30 Temmuz 2019 - 09:09

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, Çeşme'de tatil yaptı. Bir mekanda konser veren Dalkılıç, itiraflarda bulundu.

“ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM”

Hande Erçel ile olan birlikteliklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç, sahnede; “Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var, benim yok. Onlara çok imreniyorum” dedi. Bir süredir evlenecekleri iddia edilen ünlü çift, kendisine yöneltilen bu tarz soruları “Özel hayat konuşmuyoruz.” diyerek cevapsız bırakıyor.

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