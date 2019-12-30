Murat Dalkılıç: Daha ne yapayım

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, “Yeni yılı Kıbrıs'ta kutluyoruz bu akşam, inşallah 2020 güzel bir yıl olur” diye konuştu. “2019 yılı benim için zor bir yıldı” diyen Dalkılıç, “Zor geçirdiğimiz bir yıl oldu. 2020'i tatlı tatlı, mutlu mutlu yaşayacağımız bir yıl olsun inşallah” dedi. Yeni albümüne de değinen şarkıcı, “Albümün kliplerini çekeceğiz, çizgi filmimiz ‘Dollyphant'ı yaptık. Onu değiştirmeye ve geliştirip piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz. Yeni yılın ilk günü sürpriz bir şarkı yayınlanacak, heyecanla bekliyoruz bakalım' diye konuştu.

Çizgi filmlerinin dizi formatında yayınlanacağını söyleyen Dalkılıç, “Ekim gibi düşünüyoruz, yetiştirebilirsek” diye konuştu. Çizgi filmde seslendirme yapmayacağını söyleyen Dalkılıç, “Ben müziklerini, yönetmenliğini ve yapımcılığını yapıyorum. Daha ne yapayım” diye espri yaptı. Sevgilisi Hande Erçel'e yazdığı şarkıyı kliplendireceğini söyleyen Dalkılıç, “Hande Hanım klipte olur mu?” sorusuna, “Hayır olmaz, başka bir şarkıda olabilir ama bu klipte değil” diye cevapladı.

“DAHA BELLİ DEĞİL”

Hande Erçel'le aynı projede olmaya sıcak bakan şarkıcı, “Neden olmasın, kısmet bu işler. Aramızda böyle bir şey konuşmadık ama olabilir” dedi. Yeni taşınacakları eve 25 bin TL kira ödeyecekleri haberlerine, “Taşınacağız ama şu an için böyle bir şey yok. Daha belli değil” diye konuştu. Murat Dalkılıç, kendisini izlemeye gelen kişilere unutamayacakları bir gece yaşattı.