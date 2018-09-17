Murat Dalkılıç -Hande Erçel aşkı bitti, sosyal medyadan isyan etti!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Merve Boluğur’dan boşanan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel bir süredir aşk yaşıyordu. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Erçel’in Dalkılıç ile yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.Bu iddiaların ardından 35 yaşındaki Dalkılıç ayrılığın ardından ilk kez konuşarak, “Hande Erçel ile ayrıldığınız doğru mu?” sorusuna “Gördüğünüz gibi yalnızım.” demişti.

“BİRAZCIK SAĞDUYULU OLUN”

Sosyal medya hesabından çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Dalkılıç, “Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, ilk ve son kez söylüyorum… Konuşmuyoruz demek yazdığınız şeyleri kabul ediyorum demek değil! Bunu bilin… Bu kadar hayati konuların arasında magazinsel oyunlarınızı kafaya takacak halimiz olmadığından, artık bu saçmalıklara bir son vermenizi rica ediyorum… Birazcık sağduyulu olun artık lütfen… Yeter…” ifadelerini kullandı.