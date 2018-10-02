Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen’dan açıklama

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Yakın zamanda oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran Murat Dalkılıç’ın genç oyuncu Melis Sezen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

‘SÖZ KONUSU DEĞİL’

Hande Erçel’in de yakın arkadaşı Sezen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Sezen, açıklamasında şöyle dedi:

“Son günlerde Murat Dalkılıç’la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat’la çok güzel bir film çektik, o kadar… Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla…”