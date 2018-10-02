Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen’dan açıklama
Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Sezen’dan açıklama
Genç oyuncu Melis Sezen, şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığına yönelik iddiaları reddetti.
Magazin 2 Ekim 2018 - 14:00

Yakın zamanda oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran Murat Dalkılıç’ın genç oyuncu Melis Sezen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

‘SÖZ KONUSU DEĞİL’

Hande Erçel’in de yakın arkadaşı Sezen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Sezen, açıklamasında şöyle dedi:

“Son günlerde Murat Dalkılıç’la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat’la çok güzel bir film çektik, o kadar… Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla…”

melissezen
İLGİLİ HABERMelis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında?
İLGİLİ HABERHande Erçel, Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını açıkladı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler