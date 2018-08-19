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Murat Dalkılıç kaza haberini böyle verdi…
Şarkıcı Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından ekibinin geçirdiği trafik kazasının haberini şu satırlarla duyurdu.
Magazin 19 Ağustos 2018 - 09:58

Konsere yetişmek üzere çıktıkları yolda talihsiz bir kaza geçiren ekibinin son durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç şunları yazdı: “Bizim işimiz eğlenmek… Güleriz biz hep… Somurtmak bizde yoktur… Annen mi hasta? Gırtlağa kadar borca mı battın? Deden mi öldü? Çocuğunun derdi mi var? Kaza mı geçirdin? Hiçbiri sahneyi ilgilendirmez, sen o sahneye çıkmak ve orada gülmek zorundasındır… Koskocaman bir ekibiz biz… Sahneye çıkmak ekip işidir… Sahnenin üstünde izlediğiniz, buz dağının görünen kısmı sadece…

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İşte biz gülelim diye o sahneyi bize eksiksiz hazırlayan ekip gece gündüz uykusuz çalışır… Bazen haftada binlerce km kara yolu arşınlarlar… Bugün yine onlardan birini yaşadık ve roady ekibim yolda kaza yaptı. Başlarına gelenleri düşünmeden o halde bile önce sahneyi düşünerek enstrumanları sahneye yetiştirmek için yerlerde telefonlara sarıldılar. Yine her şeye rağmen sahneye çıkarmayı düşündüler. Sahnedeydik zamanında ve sizin için güldük beyler… Geçmiş olsun yol arkadaşlarım Allah sizi sevdiklerinize bağışladı. Çabuk iyileşin ve aramıza dönün.”

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Son güncelleme: 10:59 - 19.08.2018
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