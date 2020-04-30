Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç nereli ve kaç yaşında?

Murat Dalkılıç, 1983 doğumludur. Lise yıllarında profesyonel olarak basketbol oynayan ancak ani bir kararla müzik kariyerine adım atan Murat Dalkılıç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Murat Dalkılıç nereli ve kaç yaşında?

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan aynı zamanda çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Murat Dalkılıç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Murat Dalkılıç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisan eğitimi almıştır.

İlk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamlayan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan ancak 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2008 yılında Kasaba şarkıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç, 2010 “yılında La Fontaine”, “Külah” ve “Dönmem” gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba’yı yayımladı. Ardından iki yıllık aralarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014’te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde rol aldı. 24 Ağustos 2015’te Merve Boluğur ile evlenen Dalkılıç, 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.

Albümleri:

Merhaba (2010)

Bir Güzellik Yap (2012)

Daha Derine (2014)

Epik (2016)

Afeta (2019)

Murat Dalkılıç'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2014 – Silbaştan (TV Dizisi)

2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)

TV programları:

Söyle Söyleyebilirsen (Yarışma Programı)

Ödülleri:

2009 – Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2010 – Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Canlı Sahne Performansı

2010 – Kral Şarkı “Kasaba”