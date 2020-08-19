Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılığındaki neden Kerem Bursin mi?

Şarkıcı Murat Dalkılıç önceki gün Beyoğlu'nda bir defile çıkışı objektiflere yansıdı. Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Dalkılıç'ın kalabalık grup içerisinde maskesiz dolaşması ise hayrete düşürdü.

Murat Dalkılıç önceki gün gerçekleşen bir defile sonrası görüntülendi. Defile çıkışında Murat Dalkılıç’a icralık olduğu iddiası soruldu. Bu konuya cevap vermeyen Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel’le ayrılıklarına Kerem Bürsin’in neden olduğu iddiasına da “Tabii ki onunla ilgisi yok” dedi. Hızlı adımlarla bir otomobile yönelen Murat Dalkılıç’ın alınan önlemleri hiçe sayarak maskesiz gezmesi ise en dikkat çeken kare oldu.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklamıştı. Herkesin evleneceklerini düşündüğü 26 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki popçunun ayrılığının sebebi merak konusu olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in yakınlığının, Murat Dalkılıç’la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu iddia edilmişti.