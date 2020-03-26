Murat Evgin’den Sezen Aksu itirafı
Corona virüsü nedeniyle evinden çıkmayan ve sosyal medya üzerinden evden konser veren şarkıcılar kervanına Murat Evgin de katıldı.
Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evde olan 42 yaşındaki müzisyen, Instagram hesabından canlı yayında konser verdi.
Murat Evgin, Sezen Aksu parçalarını seslendirdikten sonra şaşırtan bir açıklamaya imza attı.
“Minik Serçe, beni üç yaşımdayken dudağımdan öpmüş. Uzun yıllar Sezen’e platonik olarak aşıktım. Hatta ‘Seni Uzaktan Sevmeme İzin Ver’ adlı şarkıyı ona yazdım.”