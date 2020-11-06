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Murat Göğebakan’ın eski eşi hayatını kaybetti
Murat Göğebakan’ın eski eşi hayatını kaybetti
Merhum şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Magazin 6 Kasım 2020 - 14:03

Merhum Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evli olan ünlülerin menajeri Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Bekmez’in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran sunucu Esra Sönmezer, “Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus’ta hastaneye bekliyorum” mesajını paylaştı.

2009’da kansere yakalanan Murat Göğebakan 2014 yılında vefat etmişti.

Son güncelleme: 14:13 - 06.11.2020
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