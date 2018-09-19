Murat Kurşun’un klip öncesi bakımı

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Geçtiğimiz gün Mecidiyeköy’de bir klinikte cilt bakımına giden Kurşun, erkeklerin de kadınlar kadar cilt bakımı ve el ayak temizliğine özen göstermesi gerektiğini belirten Kurşun, “Bir kere insanın kendisine saygısı olması gerekli , ardından eşine ve dostlarına bu özeni göstermeli ve haftanın 3 günü düğün, 2 gününde de sahne programı yapıyorum.

Bizi izlemeye dinlemeye gelen insanlara bakımlı görünmek en tabii görevimiz” dedi. Yeni klibi ile hayranlarının karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Kurşun her şarkısı için ilk günkü gibi heyecanlandığını söyledi.