Murat Övüç hakim karşısında: Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır

Pandemide balık tutanlar hakkında video çekerek, varoşları aşağıladığı gerekçesiyle hakkında halkı kin ve nefrete sürüklemek suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Övüç savunmasında “Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Bende hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim” dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

Yayılan videonun ardından adı F.M olan bir vatandaş Murat Övüç hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Övüç’ün ‘Halkı kin ve nefrete sürüklemek’ suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Duruşma sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Murat Övüç “Halkın sağlığını hiçe sayarak kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim” şeklinde konuştu.