Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, aslen nereli?

Son dönemde adından sıkça söz edilen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hayatı merka konusu oldu. Özellikle instragram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Murat Övüç'ün yaşamı hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşındadır ve nerelidir?

Geçtiğimiz haftalarda ‘Netflikş’ söylemiyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, instagram’da yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki Murat Övüç kimdir? Murat Övüç’ün mesleği nedir ve aslen nerelidir? İşte fenomen Murat Övüç hakkındaki bilgiler…

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğü'dür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.