Murat Övüç kimdir? Murat Övüç’ün evli mi?

Murat Övüç, 1968 yılında doğdu. Son dönemde adından sıkça söz ettiren Murat Övünç, sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra medyum olması ile de tanınıyor. Peki Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Sosyal medya fenomeni olan “Murat Övüç kimdir” sorusu merak konusu oldu. İşte hakkında detaylı bilgi…

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç’ün asıl mesleği medyum’luktur. İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van’lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğü’dür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.