Murat Övüç’e verilen beraat kararı bozuldu

Sosyal medyada Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan fenomen Murat Övüç'e mahkeme beraat kararı vererek dosyayı kapatmıştı. Şikayetçi Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem'in itirazı üzerine mahkeme, Övüç'ün yargılama sürecine geçilmesine karar verdi.

Ermeni asıllı reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Büyük tepki gören Kardashian’a sosyal medya fenomeni Murat Övüç de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” demişti.

“SÖZLERİM TÜRKİYE’DEKİ ERMENİLERE KARŞI DEĞİL”

Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem, Murat Övüç’ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucunda Övüç’ün paylaştığı bir dakikalık videodaki ifadelerin, “Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçunu oluşturduğunu belirterek 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Savcılık Kim Kardashian’ın şikayetinin bulunmadığını belirterek hakaret suçundan Murat Övüç hakkında takipsizlik kararı vermişti. Murat Övüç de ifadesinde sözlerinin Türkiye’de yaşayan Ermenilere karşı olmadığını, Kim Kardashian’a karşı olduğunu söylemişti.

BASİT YARGILAMADAN BERAAT ALMIŞTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Övünç’ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar vermişti. Sanık Murat Övüç ile şikayetçi Simon Çekem’in beyan ve savunmalarını yazılı olarak alan mahkeme duruşma açmadan kararını açıklamıştı. Mahkeme dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın Murat Övüç’e beraat kararı vermişti.

İTİRAZ ÜZERİNE YARGILAMA USULÜNE GEÇİLECEK

Avukat Simon Çekem karara itiraz hakkını kullanması üzerine mahkeme kapattığı dosyayı tekrar açarak normal yargılama usulüne geçileceğini bildirdi. Taraflara mart ayında yapılacak duruşmada hazır bulunmaları için tebligat gönderildi. Murat Övüç önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.