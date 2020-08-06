Murat Övüç’ten önce özür, sonrasında 20 kişilik örgüt açıklaması geldi

Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ederken görüldüğü videosu ortaya çıkan Murat Övüç, yeni bir video yayınlayarak, ünlü şarkıcıdan özür diledi. Sosyal medya fenomen, çalıştığı şirketleri tehdit ederek konserlerini iptal ettirmeye çalışanlara ise tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni ve Dj Murat Övüç, Bodrum’da sahne aldığı mekanda, arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım’a cinsiyetçi bir küfür etmişti.

Günlerdir tepkilerin odağında yer alan Övüç, Instagram hesabından bir video yayınlayarak, yeşim Salkım’dan özür diledi.

“YAPTIĞIM ÇOK BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİ”

Yayınladığı videoya ünlü şarkıcıyı etiketleyen sosyal medya fenomeni, “Suskunluğumu bozuyorum, artık bir şeyler söyleme zamanı geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

“TEHDİT EDEREK İŞLERİMİ İPTAL EDİYORLAR”

Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, “Günlerdir çalıştığım firmalara, ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız’ gibi tehdit telefonları geliyor. Bunu yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar” dedi.

52 yaşındaki fenomen, “Sıkıntı değil, hepsi iptal olsun. Ben yaptığım hatanın farkındayım, ama bir insanın ekmeğiyle oynanmaz” şeklinde konuştu.