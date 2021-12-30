Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.

“KARAKOLA KENDİ ARACIMLA GİTTİM”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, “Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlerini talep etti.

Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatini istedi.

BURAK CAN ÖVÜÇ’E 8 AY HAPİS CEZASI

Sanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti.

Sanık Ahmet Bağrıyanık’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (İHA)

