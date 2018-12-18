Murat Özdemir: İşkence yapmadım, papağan elimi ısırdı

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Ellerine arkadan kelepçe takılan Özdemir habercilerin sorusu üzerine; “Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım” demekle yetindi. Özdemir’in adliyeye girişi sırasında bazı kişiler de tepki gösterdi. Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin MasterChef programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir dün akşam, sosyal medyada paylaştığı bir görüntüyle tepkilere yol açtı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alındı. Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde geçiren Özdemir, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.