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Murat Özdemir: İşkence yapmadım, papağan elimi ısırdı
Murat Özdemir: İşkence yapmadım, papağan elimi ısırdı
Masterchef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilmesine tepki göstermek amacıyla papağana yaptığı işkenceyle gündeme gelen Murat Özdemir, polis nezaretinde adliyeye getirildi.
Ümit TÜRK
Magazin 18 Aralık 2018 - 13:17

Ellerine arkadan kelepçe takılan Özdemir habercilerin sorusu üzerine; “Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım” demekle yetindi. Özdemir’in adliyeye girişi sırasında bazı kişiler de tepki gösterdi. Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin MasterChef programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir dün akşam, sosyal medyada paylaştığı bir görüntüyle tepkilere yol açtı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alındı. Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde geçiren Özdemir, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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