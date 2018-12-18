Son dakika: Murat Özdemir’in akıl hastanesinde 21 gün yatmasına karar verildi!

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir gözaltına alındıktan sonra savcılığa gönderildi. Özdemir adliyeye getirilişinde "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım" demekle yetindi. Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Doktorlar, Özdemir'in 21 gün süreyle hastanede yatacağını açıkladı.

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Ümit TÜRK/Habip ATAM – İSTANBUL

Türkiye'nin MasterChef programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir'in paylaştığı görüntüyü izleyenlerin tepkisi kısa sürede çığ gibi büyüdü. Papağana yapılan işkencenin görüntüleri üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Özdemir'in işkence yaptığı papağan da kurtarıldı.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü işkence gören papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir'in Etiler'deki Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından kendi imkanlarıyla sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi. Alkollü olduğu belirtilen Özdemir'in evinin önünde tepki gösteren kalabalık sebebiyle gece tedbiren karakolda tutulduğu belirtildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM

Uyuşturucu” “Mala zarar vermek” “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sevebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesinde “Haksız yere katıldığım yemek yarışmasından diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadı. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Savcılığın yeni bir talimatla polis gözetiminde adliyeye getirilmesini talep ettiği Özdemir sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

“PAPAĞAN ELİMİ ISIRDI”

Ellerine arkadan kelepçe takılan Özdemir habercilerin sorusu üzerine; “Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı. Ben bir şey yapmadım” demekle yetindi. Özdemir’in adliyeye girişi sırasında bazı kişiler de tepki gösterdi. Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa götürüldü.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Murat Özdemir, sevk edildiği savcılık tarafından Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle idari para cezası kesilerek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Valiliği’ne gönderildi. Savcılık tarafından İstanbul Valiliği’ne yazdığı yazıda, “Mevcut sosyal medya paylaşımları CD incileme tutanağı, düzenlenen idari yaptırım kararı, yapılan ihbar ve şikayetler, olayın oluş şekli birlikte değerlendirildiğinde 5442 sayılı il idaresinin 11. maddesi kapsamında kamu düzeni ve güvenliği ile suçun önlenmesi ve kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Murat Özdemir hakkında akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin takdir ve ifası için tutanakta ismi geçen polis memurlarıyla birlikte gönderilmiştir” denildi. Özdemir, savcılığın yazısı ile birlikte polis eşiliğinde adliyeden ayrıldı. Valiliğe götürülen Özdemir’in, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.