MasterChef Murat Özdemir’in işkence uyguladığı papağandan kötü haber geldi!
Bir televizyon programıyla tanınan Murat Özdemir’in işkence ettiği ‘Bahtiyar’ isimli papağanın dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşmuştu. Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde ameliyat edilen papağının, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşti. Gereken tüm müdahalelerin yapıldığı Bahtiyar isimli papağan, bu sabah öldü. Uzun süre beslenemediği tahmin edilen papağanın kesin ölüm nedeni, yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.