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Murat Özdemir’in işkence yaptığı o zamandan belliymiş! Papağan çığlık çığlığa…
Murat Özdemir’in işkence yaptığı o zamandan belliymiş! Papağan çığlık çığlığa…
Adını Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağanına uzun zamandır işkence yaptığı o görüntelerle bir kez daha kesinleşti.
Magazin 18 Aralık 2018 - 10:55

Eski MasterChef yarışmacısı Özdemir'in Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından akıllara aylar önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasındaki görüntüleri geldi. Onur Büyüktopçu’nun sunduğu ‘Yemekteyiz’ programına katılan Murat Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu’nun ‘papağanınız konuşmuyor hiç’ sorusuna Özdemir, ‘konuşur, yaklaşayım’ cevabını vermişti. Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da ‘Niye çığlık çığlığa bu papağan’ sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

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