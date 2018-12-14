Murat Serezli kimdir? Murat Serezli nereli ve kaç yaşında?

Murat Serezli, 3 Ekim 1969 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Evli ve Çocuklu adlı dizi ile yaşayan Murat Serezli hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

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Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan savaşçı dizisinde, Albay Halil İbrahim Kopuz karakterini canlandıran Murat Serezli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Murat Serezli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Murat Serezli, 3 Ekim 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan da oynadığı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. 2005’den itibaren tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Oyunculuk hayatına 35 yaşında başlayan Murat Serezli’nin ilk dizi çalışması ise Evli ve Çocuklu’da canlandırdığı Selim karakteridir.

Bugüne kadar ellinin üzerinde dizi ve filmde rol alan Murat Serezli, ilk evliliğini spiker Handan Güçyılmaz ile 24 Haziran 1997 yılında yaptı. 2006 yılında ayrıldılar. Daha sonra 2009 yılında Olcay Serezli ile evlendi. Çiftin Ocak 2011 doğumlu, Beste ve Bade adında ikiz kız çocukları bulunuyor.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı dizisinde Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine hayat veren Metin Serezli 1.87 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

Murat Serezli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2018 – İki İyi Çocuk (Hayat) (Sinema Filmi)

2017 – Savaşçı (Albay Halil İbrahim Kopuz) (TV Dizisi)

2016 – Yeter (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa) (Sinema Filmi)

2016 – Deliormanlı (Sinema Filmi)

2015 – Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Müsteşar) (Sinema Filmi)

2014 – Çiçek (Fikret)(TV Dizisi)

2014 – Sen Seviyorum Adamım (Sinan) (Sinema Filmi)

2014 – Pişti (Sinema Filmi)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Kasabadaki Doktor) (Sinema Filmi)

2013 – Senin Hikayen (Alper) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Volkan Atçıl) (TV Dizisi)

2012 – Süpertürk (Uğur) (Sinema Filmi)

2012 – Muck (Engin Kocaman) (TV Dizisi)

2011 – Eyyvah Eyvah 2 (Dr. Faruk) (Sinema Filmi)

2011 – Başrolde Aşk (Cerrah) (TV Dizisi)

2011 – Sihirli Annem 5. Sezon (Faruk) (TV Dizisi)

2010 – Çakıl Taşları (Şaml) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Yönetmen) (TV Dizisi)

2010 – Monolog (Erol) (Sinema Filmi)

2010 – Herkes mi Aldatır? (Barmen Talat) (Sinema Filmi)

2010 – Gelecekten Bir Gün (Salim) (Sinema Filmi)

2010 – Av Mevsimi (Altan Dardanel) (Sinema Filmi)

2009 – Çılgın Kanal (Yıldırım) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Ömer) (TV Dizisi)

2008 – İş Arıyoruz (Bülent Bey) (Sinema Filmi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Mağaza Sahibi) (Sinema Filmi)

2008 – Kurbanlık (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Polis) (Sinema Filmi)

2008 – Görev Kıbrıs (Sinema Filmi)

2008 – Devrim Arabaları (Radyo Spikeri) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Koray) (TV Dizisi)

2008 – Aslan Kral’ın Oğlu Leo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşkım (Emlakçı) (TV Dizisi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Kenan) (TV Dizisi)

2006 – Taşların Sırrı (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Gazete Patronu) (TV Dizisi)

2006 – Hayatım Sana Feda (Ayhan) (TV Dizisi)

2006 – Binbir Gece (Doktor) (TV Dizisi)

2006 – Aşk Ruleti (Kısa Film)

2006 – Arka Sokaklar (Komiser Fikret) (TV Dizisi)

2005 – Masum Değiliz (Vedat) (TV Dizisi)

2005 – Haylaz Babam (Tuğberk Tanjant) (TV Dizisi)

2005 – El Bebek Gül Bebek (Öğretmen Samur) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (TV Sahibi Murat Bey) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Stephen Wse BBC) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Gökhan Bey) (TV Dizisi)

2003 – Evli ve Çocuklu (Selim) (TV Dizisi)