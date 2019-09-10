Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster’e veda etti! Yeni sunucu kim olacak?

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster’e veda etti! Yeni sunucu kim olacak?

Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı. Murat Yıldırım yeni sezonda Show TV’nin yeni dizisi "Ramo"nun başrolünü üstlenecek. Kim Milyoner Olmak İster yeni sunucusu kim olacak merak konusu oldu.

Murat Yıldırım sunuculuğunu yaptığı ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli yarışma programını bıraktığını açıkladı. Yeni sezon ekranları yeni bir dizi ile gelecek olan Murat Yıldırım’ın ardından Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezonda kim sunacak merak ediliyor.

AYRILIĞI TWİTTER’DEN DUYURDU

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo.” ifadelerini kullandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE MİLYONLUK SORU HEYECANI

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü büyük bir heyecana sahne olacak. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmedi.

Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık.” açıklamasında bulunmuştu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak. Yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmadı.

YENİ SUNUCU KİM OLACAK?

Murat Yıldırım’ın ayrılığı ardından, programa önümüzdeki sezon da devam edileceği için yeni bir sunucu arayışına girildi. Ancak henüz yeni sunucu hakkında bir açıklama yapılmadı.