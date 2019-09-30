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Murat Yıldırım, “Ramo” ile diziseverlerle buluşamaya hazırlanıyor
Murat Yıldırım, “Ramo” ile diziseverlerle buluşamaya hazırlanıyor
Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra ‘Ramo’ olarak dönüyor. BKM’nin Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri çok yakında başlıyor.
Magazin 30 Eylül 2019 - 16:20

BKM'nin bu sezon Show TV için hazırladığı ‘Ramo' dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Türk dizi tarihinin pek çok fenomen yapımında rol alan Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor.

RAMO’NUN YÖNETMENİ MUSTAFA ŞEVKİ DOĞAN

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Yıldırım'ın ise ‘Ramo' karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.