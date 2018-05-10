Murat Yıldırım’ı şaşırtan yarışmacı; ‘Bir anda Başbakanımız geldi sandım’

Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım'a benzeyen yarışmacıyı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Aslen Rizeli olan 82 yaşındaki Cahit Özay, kendisini 30 yaşında gibi hissettiğini belirterek yaşlılığından dolayı kendisine yardım etmek isteyenleri geri çeviriyor.

“BİR ANDA BAŞBAKANIMIZ GELDİ SANDIM”

Başbakan Binali Yıldırım’a olan benzerliğiyle dikkat çeken Cahit Özay’ı gören sunucu Murat Yıldırım, şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacıyı görür görmez, “Bir anda Başbakanımız geldi sandım” diyerek kıyafetini düzeltmesi dikkat çekti. 82’lik yarışmacı da “Bunu bana bir kişi daha söylemişti” diyerek Başbakan Yıldırım’a benzetildiğini vurguladı.