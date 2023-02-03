Murathan Mungan: Öz annemi 17 yaşında gördüm

Şair ve yazar Murathan Mungan, katıldığı bir televizyon programında hayatına dair çok özel bir itirafta bulundu.

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Murathan Mungan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu.

Ekranlarda görmeye alışık olmadığımız Murathan Mungan, özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. Mungan, “Öz annemi 17 yaşımda gördüm” dedi.

Ünlü yazar, annesiyle ilgili yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı.

“ÖZ ANNEMİ 17 YAŞINDA GÖRDÜM”

Mungan, “Öz annemi 17 yaşında gördüm, liseyi bitirdiği zaman söyleyelim demişler… Gerçeklik duygumda bir kırılma yaşadım. O kırılma kolay telafi edilebilir bir kırılma değil. Tavsiye demeyeceğim, tavsiye vermeyi seven bir insan değilim, ne olursa olsun çocukları gerçekle büyütmek lazım” dedi.