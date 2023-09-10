Murathan Mungan’ın Yılmaz Güney paylaşımına Farah Zeynep Abdullah’tan tepki

Murathan Mungan sosyal medya hesabından Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde andı. Ancak bu paylaşım Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı.

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9 Eylül 1984’te hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“SİNEMAMIZIN EN İYİ YÜRÜYEN ERKEĞİYDİ”

Mungan, “Yılmaz Güney’in ölümünün 39. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı” ifadelerini kullandı.

Mungan’ın paylaşımına oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.

Abdullah, “Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim” dedi.

Abdullah’ın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Bazı kullanıcılar Abdullah’ı desteklerken bazıları ise eleştirdi.