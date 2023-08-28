Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti
'Süper Baba', 'Çiçek Taksi' ve 'Tatlı Kaçıklar' gibi efsane dizilerde rol alan oyuncu Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayata veda etti.
‘Süper Baba’, ‘Çiçek Taksi’ ve ‘Tatlı Kaçıklar’ dizilerinin yanında ‘Kabadayı’ ve “Hemşo’ gibi filmlerde rol alan Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Mürsel Yaylalı’nın ölüm haberini Oyuncular Sendikası, Twitter’dan duyurdu:
“Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi’nden kaldırılacaktır.”