Musa Orhan’dan Farah Zeynep Abdullah’a bir dava daha

Batman'da 2020'de intihar eden İpek Er, geride bıraktığı mektupta kendisine eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüz ettiğini yazmıştı. Orhan bu olayla ilgili tutuksuz yargılanırken, kendisine sosyal medyadan tecavüzcü dediği için Ezgi Mola'ya hakaret davası açıp kazanmıştı. Musa Orhan, Ezgi Mola'ya destek veren ve adli para cezasına çarptırılan Farah Zeynep Abdullah'a bir dava daha açtı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt’te görevli uzman çavuş Musa Orhan’ın kendisine tecavüz ettiği iddiasını yazdı.

Orhan hakkında Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanık Orhan’ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un Ezgi Mola’nın paylaşımıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola’ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

65 GÜN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş Ezgi Mola’ya destek veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da geçen yıl müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Abdullah hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 9 Mart 2023’te görülen duruşmada hakim, Farah Zeynep Abdullah’ın hakaret suçunu işlediğine hükmederek 65 gün para cezası (1300 TL) verilmesine hükmetti.

Musa Orhan’ın avukatı davayı kazandıktan sonra da Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası açtı.

“AÇ KÖPEK BANA TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ”

Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken X hesabından Orhan’a karşı “Şerefsiz. Göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış aç köpek” şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Abdullah’ın, Orhan ile aralarında devam eden davasının mevcut olduğunu, kendisinin bu tip davaları geçim yolu olarak gördüğünü söylediği belirtildi. Abdullah’ın ifadesinde farklı farklı bu tür medyaya yansıyan davalarının olduğunu bildiğini bu sebepten sinirlenerek tepki amacıyla anlık sinirle paylaşımda bulunduğunu, bu tepkinin insani bir tepkiden ibaret olduğunu ve sonradan pişmanlık duyduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Savcı, Abdullah hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. (DHA)

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