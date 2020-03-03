Müslüm Gürses 7. ölüm yıl dönümünde anılıyor! Müslüm Gürses’in hayatı…

6 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses, ölüm yıldönümünde hayranları ve sevenleri tarafından anılıyor. Sayısız eserleriyle unutulmaz isimler arasında yer alan Müslüm Gürses'in geçmişi acılarla dolu. İşte Müslüm Gürses'in hayatı…

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses ölümünün 6. yılında birbirinden değerli eserleriyle yad ediliyor. Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses, Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953’te Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses’in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana’ya göç etti. Müslüm Gürses, müziğe 1965’te Adana’da, bir yandan Halkevi’ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı.

Gürses, 1967’de 14 yaşındayken Adana’da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu. Sesiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, 1967’den itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda, cumartesi günleri canlı olarak türküler söyledi. Gürses’in ilk plağı “Emmioğlu/Ovada Taşa Basma”, daha sonra 4 plak daha yaptığı Ömür Plak tarafından 1968’de Adana’da basıldı. İstanbul’a 1969’da gelen Gürses, aynı yıl Selahattin Sarıkaya’nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile “Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin” ve “Gitme Gel Gel/Haram Aşk” adlı iki 45’lik plak doldurdu.

MÜSLÜM GÜRSES REKOR KIRDI

Müslüm Gürses’in ‘Sevda Yüklü Kervanlar’ adlı şarkısını da içeren “Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma” isimli 45’lik Plağı 1969’da Palandöken’den çıktı. 300 bin basılan plak dönemin rekorunu kırdı. Askere gidince bir süre plaklarına ara veren usta sanatçı, döndüğünde İstanbul’a gelerek müzik yaşamına bıraktığı yerden devam etti. Palandöken firması ile 13, Bestefon ile 4, Hülya Plak ile 15 ve Çın Çın Plak ile 2 adet 45’lik plak doldurdu. Ardından 1999’a kadar 15 yıl boyunca Elenor Plak ile çalıştı. ‘Gönül Teknem’ adlı albümünü 2006’da çıkaran sanatçının, yazar Murathan Mungan'la ortak projesi ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ de aynı yıl müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie’den Leonard Cohen’e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendiren sanatçı, 2009’da “Sandık”, 2010’da ise “Yalan Dünya” albümlerine imza attı.

KENDİNE ÖZGÜ TARZIYLA SESLENDİRDİ

Usta sanatçı, yaşamının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına katarak, Bülent Ortaçgil’in ‘Sensiz Olmaz’, Nilüfer'in ‘Olmadı Yar’, Teoman'ın ‘Paramparça’, Tarkan'ın ‘İkimizin Yerine’, Şebnem Ferah’ın ‘Sigara’ ve Kenan Doğulu’nun ‘Tutamıyorum Zamanı’ adlı çalışmalarını da seslendirmiş ve hayran kitlesini daha da arttırmıştı. Hayranlarının ‘Baba’ lakabıyla seslendiği Gürses’in hayatı filmlere de konu olmuştu.