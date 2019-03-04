Müslüm Gürses vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin 'Müslüm Baba'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı. Anma törenine sanatçının eşi Muhterem Nur başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

Arabesk müziğin ‘Müslüm Baba'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. 6 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçıyı anma programına hayat arkadaşı Muhterem Nur, sanatçı Hakan Taşıyan ve çok sayıda hayranı katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende sanatçı için dua edildi.



HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI



Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Müslüm Gürses'e benzeyen hayranı Mehmet Çiçek, “Kendimle gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun ki bana bu Müslüm Gürses benzeri suratı verdi” dedi.



(İHA)