Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser ne iş yapıyor?

Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser ne iş yapıyor?

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı ile 2016 yılında dünya evine giren Mustafa Can Keser zaman zaman magazin basınında kendine yer buluyor. Mustafa Can Keser kimdir, ne iş yapıyor merak ediliyor. İşte Mustafa Can Keser bilinenler...

Sihirli annem dizisiyle yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, daha önce de kendisini aldattığı iddiasıyla gündeme geldiği eşi Mustafa Can Keser geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Peki Mustafa Can Keser kimdir?

MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Mustafa Can Keser 17 Ocak tarihinde dünyaya geldi. Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren, iki çocuk babası Mustafa Can Keser, Ortaköy’de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor. Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı'yla dört yıldır evli olan Mustafa Can Keser, son zamanlar aldatma iddialarıyla gündemdeydi.