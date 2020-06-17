Mustafa Ceceli kimdir? Mustafa Ceceli aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Survivor’un bu akşam yayınlanacak bölümünde birbirinde ünlü isimler konuk olacak. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli de bu konuklardan biri. Survivor’a konuk olacak Mustafa Ceceli’nin kariyeri merak ediliyor. İşte Mustafa Ceceli kimdir sorusunun cevabı…

Müzik piyasasının önemli isimlerinden biri olan Mustafa Ceceli, bu akşam Survivor'da olacak. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kariyerinden önemli satır başlarını haberimizde bulabilirsiniz…

MUSTAFA CECELİ KİMDİR

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Bölümü’nü kazanan Ceceli 3. sınıfta Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanarak eğitim hayatına İstanbul'da devam etti

Müziğe olan yeteneği ailesi tarafından keşfedilen Mustafa Ceceli, Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakülesi’ndeki öğrencilik yıllarında profesyonel müzik hayatıyla tanıştı. Kenan Doğulu’nun Aklım Karıştı şarkısının aranjörlüğünü yaparak müzik sektörüne giriş yapmıştır. 2005 yılında Sezen Aksu’yla tanışan ve onun sevilen şarkılarına aranjeler yapan Mustafa Ceceli, Tarkan, Emre Altuğ, Nilüfer, Sertap Erener, Emre Aydın ve Nil Karaibrahimgil gibi isimlerin şarkılarına da aranjeler yapmıştır.

2007 yılı sonunda “Unutamam” adlı şarkıyı seslendirerek solistlik hayatına başlayan Ceceli 2009 yılında; önce “Limon Çiçekleri” tekli albümü, sonra da ilk solo albümünü piyasaya çıkardı ve bu albümle altın plak ödülünü ve 35. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist ve Power Türk Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Video Klip ödüllerini aldı.

Kariyerindeki en önemli işbirliği ise 2014 yılında Lara Fabian’la Türkçe ve İngilizce seslendirdikleri “Al Götür Beni-Make Me Yours Tonight” şarkısı oldu. En son albümü “Zincirimi Kırdı Aşk” ile birlikte toplam 5 solo albüm, 4 tekli albüm ve 2 remix albüm piyasada yerini aldı.

1 Kasım 2008 yılında Sinem Gedik ile evlenen Mustafa Ceceli, 26 Mayıs 2017 yılında eşi Sinem Ceceli'den boşanmıştır. Sanatçının bu evlilikten 28 Eylül 2011'de Doğan Arın Ceceli ismi bir oğlu vardır. Mustafa Ceceli, 10 Temmuz 2017'de Selin İmer'le ikinci evliliğini yapmıştır.