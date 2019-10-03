Mustafa Ceceli: Şıklığımı eşime borçluyum

Ceceli, muhabirin şıklığını övmesi üzerine “Şıklığımı eşim Selin’e borçluyum. Size evden çıkmadan nasıl hazırlandığımı anlatayım. Eşim Selin kıyafetlerimi hazırladığını söylüyor. Odaya giriyorum ve 5 dakika içinde hazırım…” dedi. O esnada söze giren Selin İmer ise “Bu benim eğitimini aldığım bir alan. Ona nasıl müzik kolay geliyorsa; bana da bu kolay geliyor” şeklinde konuştu.

“MANGALDA İYİYİM”

“Mutfakta eşinize yardımcı mısınız?” sorusu üzerine Mustafa Ceceli, “Mutfakta çok yardım edebiliyor muyum bilmiyorum. Sadece mangalda iddialıyım” yanıtını verdi.