Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mustafa Ceceli’den ‘Bebek’ yanıtı
Mustafa Ceceli’den ‘Bebek’ yanıtı
Alanya'da düzenlenen bir festivalde sahne alan şarkıcı Mustafa Ceceli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Magazin 26 Haziran 2018 - 14:11

Geride bıraktığımız yıl temmuz ayında Selin İmer’le evlenen Mustafa Ceceli’nin ikinci defa baba olup olmayacağına dair merak edilenler kendisine soruldu. Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sahne alan Ceceli konser öncesi kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gazetecilerin “Bebek bekliyor musunuz?” sorusu üzerine ise Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile böyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunu saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

İLGİLİ HABERMustafa Ceceli'nin yalanı iki yıl sonra ortaya çıktı
Etiketler