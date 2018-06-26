Mustafa Ceceli’den ‘Bebek’ yanıtı

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Geride bıraktığımız yıl temmuz ayında Selin İmer’le evlenen Mustafa Ceceli’nin ikinci defa baba olup olmayacağına dair merak edilenler kendisine soruldu. Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sahne alan Ceceli konser öncesi kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gazetecilerin “Bebek bekliyor musunuz?” sorusu üzerine ise Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile böyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunu saklamanın mümkün olmadığını söyledi.