Mustafa Ceceli’nin eşi ortaya çıktı

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi. Zor günleri atlatmaya çalışan Gedik'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

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Popçu Mustafa Ceceli’nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter’la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.

Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın özel haberinde akrabalarının bebeğini gezdiren Sinem Gedik’in oğluyla yakından ilgilenmesi ve bir dediğini iki etmemesi de fotoğrafları çeken vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Bir ara akrabalarıyla soluklanmak için yol kenarında duran ve sohbet eden Gedik’in moralinin bozuk olduğu görüldü.