Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mustafa Ceceli’nin eşi ortaya çıktı
Mustafa Ceceli’nin eşi ortaya çıktı
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi. Zor günleri atlatmaya çalışan Gedik'in moralinin bozuk olduğu görüldü.
Magazin 8 Ağustos 2018 - 12:52

Popçu Mustafa Ceceli’nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

sinemgedik-1Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter’la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.

sinemgedik-3

Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın özel haberinde akrabalarının bebeğini gezdiren Sinem Gedik’in oğluyla yakından ilgilenmesi ve bir dediğini iki etmemesi de fotoğrafları çeken vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Bir ara akrabalarıyla soluklanmak için yol kenarında duran ve sohbet eden Gedik’in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Son güncelleme: 13:09 - 08.08.2018
Etiketler